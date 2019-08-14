Общество

Представители общественно-наблюдательной комиссии посетили ИК-4

Представители региональной Общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков и Григорий Матвеев посетили исправительное учреждение №4 УФСИН России по Псковской области (Середка), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского УФСИН.

В сопровождении сотрудников учреждения и помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Максима Галактионова правозащитники проверили условия содержания осужденных: посетили жилые и спальные помещения, столовую, банно-прачечный комбинат, церковь, отряды осужденных.

В ходе обхода жилой зоны был проведён опрос осуждённых об условиях содержания и действиях администрации исправительного учреждения. Жалоб на коммунально-бытовое и медицинское обеспечение, а также на действия администрации исправительного учреждения не поступило.

Далее состоялся прием осуждённых по личным вопросам. Всем обратившимся были даны необходимые разъяснения и консультации в соответствии с действующим законодательством.