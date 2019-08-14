Общество

Валерий Филимонов описал алгоритм спасения людей в ДТП

«В любой ситуации наша основная задача - спасти людей. Вторая задача - это не причинить ущерб имуществу граждан, то есть максимально исключить последствия ДТП в плане ущерба», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов о спасании людей в ДТП в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Он пояснил, что любая ситуация начинается с разведки, элементарного сбора информации и ликвидации очага возгорания, чтобы исключить вторичные факторы ДТП.

Далее необходимо проникнуть в транспортное средство с целью определения степени тяжести пострадавших, полученных травм, попадания различных фрагментов автомобиля в органы или на кожный покров. «Это нужно для того, чтобы знать, как деблокировать и разблокировать человека, чтобы не нанести еще больший ущерб. Известны случаи, когда при непрофессиональных действиях, которые предпринимали граждане, оказавшиеся на месте, повреждали позвоночник, конечности пострадавшим», - рассказал Валерий Филимонов.

После разблокирования пострадавших необходимо доставить их в медицинские учреждения. «Если такая возможность далека, и скорая помощь еще не прибыла, то необходимо оказать доврачебную помощь, чему обучены спасатели», - поделился начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

Только после этого организуются остальные работы: необходимо исключить вылив топлива, отключить аккумуляторную батарею, сделать все, чтобы полностью исключить последствия ДТП.