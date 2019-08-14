Общество

В средней школе №4 города Опочки отремонтировали кровлю

В Опочке в средней школе № 4 в этом году отремонтировали кровлю. На эти цели было направлено 5,5 млн рублей. Ремонтные работы были проведены по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за счет дополнительных средств, которые регион получил из федерального бюджета по итогам встречи главы региона с президентом России Владимиром Путиным.

Ремонт кровли не проводился с момента ввода школы в эксплуатацию, заметила директор Центра образования Опочецкого района Светлана Дмитриева, чьим структурным подразделением является школа № 4. «Особенность учебного заведения в том, что к существовавшему ранее зданию 1939-го года постройки в 1995-м году была сделана пристройка. Учитывая, что кровля скатная, а перекрытие требовалось заменить на двух строениях, выполнение ремонта требовало особо тщательного подхода. Подготовительные работы были начаты в прошлом году, а в этом году строители завершили ремонт, обновив систему водоотведения, выполнив замену перекрытий, балок и стыков», — пояснила она.

Кроме того, в помещениях верхних этажей школы выполнено восстановление потолков после протечек и проведен косметический ремонт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В новом учебном году в образовательном учреждении будут заниматься 650 учеников, из них — 56 пойдут в первый класс. Педагогический коллектив состоит из 48 учителей, 16 специалистов занимаются техническим обслуживанием школы.

Напомним, что из федерального бюджета Псковская область дополнительно получила порядка 350 млн рублей, которые направляются на ремонт целого ряда образовательных, культурных и лечебных учреждений региона, а также на закупку медицинского оборудования.