Общество

Представитель псковского СУ СК принял участие в детском форуме на базе оздоровительного лагеря

15 августа в детском оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском районе состоялся детский форум «Я в мире. Мир во мне». В рамках форума в формате «без галстука» прошли коммуникативные площадки для детей, на которых со специальными гостями были обсуждены проблемные вопросы и совместно найдены пути их решения.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майора юстиции Петра Крупени, в работе форума принял участие его старший помощник, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Участниками мероприятия также стали Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, протоирей Роман (Ледин), руководитель отдела Религиозного образования и катехизации Псковской епархии, инспектор по особым поручениям отделения ПДН УМВД России по Псковской области Ирина Борисова, психолог Центра медицинской профилактики Елена Антонова и общественный помощник детского омбудсмена Ольга Замирская. От администрации оздоровительного учреждения гостей встречала заместитель начальника лагеря Алла Сердцева.

Мероприятие началось с концертной программы, после чего участники форума прошли на коммуникативные площадки, где были затронуты темы безопасности, преступлений против несовершеннолетних, прав и обязанностей детей, а также поговорили о добре и любви.

Дети и подростки с удовольствием слушали истории из профессиональной жизни гостей, охотно задавали вопросы. Ни один вопрос не остался без ответа.

Общая численность аудитории, на которую было направлено мероприятие, составила свыше 150 человек.

Завершился вечер совместными песнями под гитару у костра известных авторов, в том числе в память о творчестве Виктора Цоя.