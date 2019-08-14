Общество

Впервые по итогам конкурса «Чернильница» будет записана аудиокнига

Новшеством этого года конкурса молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» станет запись аудиокниги, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре. Авторы произведений сами исполнят свои труды, их голос будет записан на аудионоситель и добавлен в общую аудиокнигу. Напомним, ранее по итогам конкурса участники получали на память сборники, в которые были внесены их произведения.

Запись книги будут производить в течение двух месяцев: с 21 октября по 21 декабря в Псковском городском молодёжном центре.

Отметим, приём заявок на конкурс «Чернильница» стартует 19 августа. В этом году конкурс посвящен поэзии нового тысячелетия.

Желающим стать участниками необходимо предоставить анкету-заявку установленного образца и свои работы в конкурсную комиссию - присылать их по электронной почте: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Чернильница» в срок с 19 августа до 23:59 30 сентября 2019 года. Так же участники могут подать анкету-заявку и принести свои работы на Flash-карте в оргкомитет (ул. М.Горького, д.15, отдел досуга) до 17:00 30 сентября 2019 года.

Подробности на сайте Молодежного центра. Справки по тел.: 56-44-44.