Общество

Укомплектованность кадрами управления МЧС по Псковской области больше 80%

Укомплектованность кадрами управления МЧС по Псковской области больше 80%. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Для кого-то, может быть, это высокий процент. Для нас он низкий. Численность только в этом году у нас была увеличена почти на 300 человек. Министерство укрепляет боевые подразделения, чтобы наши караулы состояли не из 1-2 пожарных и водителя на один автомобиль, а чтобы был полноценный караул 4-5 человек, который сможет выполнить любую задачу - войти в огонь в противогазе, работать с гидроинструментом, оказывать первую доврачебную помощь», - рассказал Валерий Филимонов.

Он отметил, что есть определенный процесс прохождения медицинской комиссии, психологическое тестирование, а для сотрудников внутренней службы - специальные проверки, оформление личного дела сотрудника, согласование аттестованного сотрудника с Москвой. Период сбора этих документов занимает время.

«Если брать штат без увеличения численности от министерства, то наша укомплектованность никогда не была ниже 95%. Текучки практически нет, если к нам приходят, то это надолго. Мы всегда старались создать условия, как-то стимулировать тех, кого принимаем, рассказывать о перспективах, то есть мы работаем с кадрами», - рассказал Валерий Филимонов.

Он также отметил, что, возможно, дело еще и в том, что Псковская область - небольшой субъект, где уровень зарплат у сотрудников МЧС соответствует ожиданиям.

«Что касается профессионализма - у нас есть определенные должности, на которые мы учим сами, а есть учебный пункт Федеральной противопожарной службы, есть деньги на обучение в сторонних организациях. Первоначальные специальности мы даем, беря человека с нуля. Узкоспецифические специальности мы получаем в специальных учебных заведениях», - рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области.