Общество

В 10,6 раза увеличилось количество пожаров в Псковской области из-за смены критериев их оценки

В связи с новыми критериями количество пожаров в Псковской области возросло более чем в 10,6 раза. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«В этом году сложно говорить о статистике. У нас с нового года поменялись критерии. До нового года пожары делились на загорания и пожары. Пожары - где был ущерб или человеческие жертвы, а загорания - это мусор, палы сухой растительности, подгорание пищи. А сейчас любой процесс неконтролируемого горения считается пожаром, поэтому они все учетные. В связи с новыми критериями количество пожаров в Псковской области многократно возросло. В прошлом году на текущий период было зафиксировано 450 пожаров, а сейчас их больше 4500. Если брать по старым критериям, то пожаров такое же количество, как в прошлом году, а число погибших на 10% меньше», - рассказал Валерий Филимонов.

Он также заявил, что на 8400 населенных пунктов, которые достаточно далеко расположены друг от друга, в Псковской области недостаточно пожарных постов. «У нас существует программа строительства пожарных постов. Уже который год мы строим и увеличиваем количество наших подразделений», - поделился Валерий Филимонов.

В этом году начато строительство пожрано-спасательного пункта в населенном пункте Ямм Гдовского района. В прошлом году аналогичный пункт был построен в Лядах Плюсского района. «Мы не сможем, не создавая добровольные пожарные команды, не ища добровольцев, не обучая и не давая им на руки технику, обеспечить защиту всем населенным пунктам. Мы также сталкиваемся с проблемами, что не можем набрать людей туда, где мы строим, потому что население стареющее. Подобрать сотрудников в соответствии с критериями по здоровью и образованию достаточно тяжело. Нужно четко понимать, что мы не сможем закрыть все пожарно-спасательными подразделениями», - пояснил начальник ГУ МЧС России по Псковской области.

Валерий Филимонов отметил, что основная причина возгораний в жилом секторе - это неисправность проводки, вторая - неосторожное обращение с огнем и третье - это печное отопление. «Основное количество пожаров и гибель 70% людей отмечаются на селе», - заключил он.