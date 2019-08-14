Общество

Из Ловати в Великих Луках снова вытащили рыбу семейства пираньевых. ФОТО

Великолучане снова выловили в реке Ловать рыбу семейства пираньевых - паку. Об этом один из участников ловли сообщил в группе «Великие Луки. Рыбаки» в соцсети «ВКонтакте».

«Дожили! В Ловати пираньи завелись. Когда поймали первую, думали - случайность. Теперь - вторая. Прикольно будет если, они в наших климатических условиях еще и размножаться смогут, - прокомментировали улов местные жители. - Такая рыба расколет воблер как орех!».

Также участвующие в обсуждении великолучане пришли к выводу, что такая рыба представляет опасность для любителей поплавать в Ловати.

«В коптилку пойдет», - прокомментировал разместивший пост местный житель.

Кроме того, он добавил, что от улова сначала пахло «тухлой рыбой». Однако спустя несколько минут запах исчез.

Напомним, в предыдущий - первый - раз великолукские рыбаки поделились информацией о такой добыче в конце июня.