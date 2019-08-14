Общество

В этом году в Псковской области спасено 19 потерявшихся грибников, 4 из них - дети

Статистика потерявшихся в лесу в Псковской области людей меньше, чем в прошлом году. Всего на текущий момент было зафиксировано 44 обращения, в то время как в прошлом было уже 80. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Но мы должны констатировать, что грибной сезон еще не начался», - поделился он.

На текущий момент в Псковской области было осуществлено 34 выезда на поиски потерявшихся, в прошлом году был 121 выезд. Спасли 19 человек, из них 4 ребенка. В прошлом же году общими усилиями был спасен 71 человек. Валерий Филимонов отметил, что грибников ищут не только спасатели, но и волонтеры, сотрудники полиции, общественники, представители местных администраций. «Их спасаем всем миром. Неудивительно, что количество потерявшихся, которых мы ищем более суток, не растет. Средства коммуникации развиваются семимильными шагами, нужно научиться пользоваться гаджетами и обезопасить себя от таких ситуаций», - заявил начальник ГУ МЧС России по Псковской области.

Он также отметил, что для поиска людей используются беспилотники, парапланы и сирены пожарных и спасательных автомобилей.