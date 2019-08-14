Общество

Крупные производители мебели осваивают интернет

Отечественные производители мебели федерального масштаба активно осваивают рынки в виртуальном пространстве, работая сразу по всей стране. Один из показательных примеров инициативы - торговый дом «Лазурит».

Несмотря на то, что у компании с собственным производством уже работают более 500 наземных филиалов в 160 городах, в данный момент торговый дом акцентирует особое внимание на официальном интернет-магазине, где представлена мебель для детской комнаты, спальни, прихожие, кабинеты.

Для того, чтобы сделать выбор и заказ мебели удобным, безопасным, быстрым именно на сайте, компания со знанием дела подошла к вопросам выбора, оплаты, специальным предложениям.

После ознакомления с каталогом готовых или нестандартных решений покупателю предложат заполнить небольшую анкету, а затем оплатить заказ наиболее выгодным для него способом. Это не только стандартные банковские переводы или оплата картой, но и множество вариантов переводов из электронных кошельков, через терминалы или даже с баланса мобильного телефона.

Еще одной опцией, с помощью которой покупка подходящей мебели будет комфортнее, стал виртуальный тур по салону.

С помощью интуитивно-понятной интерактивной программы вы буквально сможете рассмотреть со всех сторон мебель, посмотреть, как ткань обивки сочетается с другими предметами интерьера, подходит ли кровать в детскую обоям и так далее. И все это без необходимости лично посещать шоу-рум.

Для пользователей интернетом торговый дом предлагает уникальные акции и бонусы.

По мнению руководства компании, это привлечет в интернет новую аудиторию потребителей, а также позволит на практике оценить всю выгоду онлайн покупок, даже таких габаритных, как мебель.

Ежедневно на сайте интернет-магазина «Лазурит» проводятся распродажи в рамках акции «Товар недели». Воспользовавшись предложением, можно сэкономить до 40% при заказе товаров определенных коллекций. Аналогичная акция есть и для «Товаров месяца», среди которых можно увидеть не только мебель, но, к примеру, детские матрасы.

Для новых покупателей на страницах виртуального магазина предлагаются особые бонусы, в том числе денежные. Например, 500 рублей в подарок при оформлении заказа на определенную сумму. Без дополнительных условий, просто в виде приятного подарка.

Если у вас возникли вопросы о методах оплаты, доставки, гарантии, если вы хотите больше узнать о действующих акциях и виртуальном туре по салону - просто свяжитесь с консультантом на сайте, в чате или по телефону.