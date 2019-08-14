Общество

В Псковской области запрещен ввоз более двух центнеров вареной витебской колбасы

14 августа должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке границы в деревне Лобок запрещен ввоз 220 килограммов вареной колбасы из мяса птицы. Готовая мясная продукция, произведенная ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», следовала автомобильным транспортом из Республики Беларусь в Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в ходе проведения ветеринарного контроля инспекторами Управления выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Должностные лица ведомства также установили факт нарушения правил транспортировки продукции, требующей соблюдения температурного режима - в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.