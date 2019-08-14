Общество

В ИК-4 введена в эксплуатацию новая пилорама

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных, а также развития участка деревообработки и увеличения его производственной мощности, в исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области (Середка) введена в эксплуатацию новая профессиональная вертикальная одноэтажная пилорама Р63-4Б с 9-ступенчатым механизмом подачи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, пилорама была приобретена за счет полученной учреждением прибыли. Специально для нового оборудования заблаговременно был подготовлен фундамент и закуплен комплект пил. Стоит отметить, техническое оборудование имеет систему удаления отходов лесопильного производства (опилок).

В настоящее время на участке по распиловке круглого леса трудоустроено 6 человек, заработная плата которых соответствует уровню минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.