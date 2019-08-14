Общество

Большинство школьников не разбираются в рынке труда, сообщили в Минпросвещения

Согласно результатам тестов профориентации, почти 90 процентов школьников не разбираются в рынке труда и профессиях, лишь 1,5 процента опрошенных занимаются целенаправленно, заявила замглавы Минпросвещения Ирина Потехина. Об этом сообщает ТАСС.

В опросе участвовали почти 250 тысяч детей по всей России. По словам замминистра, около 10 процентов школьников «уже разобрались с тем, чего они бы хотели, они более-менее понимают про себя, но не про рынки труда».

Потехина рассказал, что тест состоял из трёх частей. В первой дети пытались определить свои таланты, склонности, потребности. Вторая часть содержала вопросы о рынке труда и современных профессиях. В третьей части школьники показывали, как умеют соотносить свои потребности с предложениями на указанном рынке.

Ранее стали известны самые распространённые болезни среди российских школьников. Так, мальчики часто страдают ожирением, а девочки — дефицитом массы тела. Об этом свидетельствуют итоги исследования Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве, которое проводилось с 2005 по 2015 год.