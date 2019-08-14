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ОНФ: Привлечение средств бюджета и бизнеса на восстановление загородных лагерей поможет развитию детского оздоровительного отдыха

Привлечение средств федерального бюджета и бизнеса на восстановление и содержание заброшенных загородных лагерей – движение вперед в развитии детского оздоровительного отдыха. Как сообщает пресс-служба ОНФ, такое мнение высказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Разработанный на базе Агентства стратегических инициатив проект первой федеральной программы по развитию детского отдыха предполагает, что в течение пяти лет число школьников, отдыхающих в загородных лагерях, вырастет почти в два раза – на 1,5 млн в год, пишет газета «Известия». Поставленные в документе цели и задачи планируется реализовать с использованием механизма государственно-частного партнерства. Также предложения разработчиков могут включить в программу трансформации делового климата в регионах.

«Государственно-частное партнерство, привлечение средств бюджета и бизнеса, я думаю, даст положительный эффект и позволит увеличить количество детей, которые будут получать оздоровительные мероприятия, – сказала Кусайко. – К сожалению, в последние годы многие загородные лагеря пришли в упадок, не ремонтировались. А лагеря, которые находятся в городской зоне, а именно – на территории школ, не преследуют оздоровительных целей».

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По ее мнению, при реализации дорожной карты развития детского оздоровительного отдыха в первую очередь необходимо составить реестр лагерей, требующих капитального ремонта: «Чтобы оценить их состояние. А на стадии реконструкции нужно обязательно учесть санитарно-гигиенические нормы и другие требования для организации качественного и безопасного детского отдыха».

Кусайко подчеркнула, что цели, поставленные в проекте федеральной программы по развитию детского отдыха, соответствуют задачам «майского указа» президента и нацпроекта «Образование»: «Я думаю, что по этому пути нужно двигаться. Конечно, с привлечением экспертных сообществ, чтобы дорожная карта не только заработала, но и дала положительные результаты».