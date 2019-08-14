Общество

«На молодежной волне» - тематика работ конкурса «Киномания» в этом году

Поданная на конкурс короткометражного авторского кино «Киномания» работа должна соответствовать тематике «На молодежной волне». Тема подразумевает отражение проблем молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Городского молодежного центра.

Каждый фильм в условиях ограниченной длительности должен отразить какой-либо вопрос в формате притчи, назидательной истории, заключающей в себе нравственное поучение. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодежи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Работы должны носить жизнеутверждающий характер, призывающие к созиданию, партнерству, желанию менять свои взгляды, свой стиль жизни в сторону позитивных действий. Они должны нравственно и духовно обогащать зрительскую аудиторию, позиционировать идеи патриотизма, культурно-исторического наследия своей страны, социального служения, добровольчества, благотворительности, менять ценностные ориентиры в сторону доброты и толерантности.

Отметим, длительность короткометражек должна составлять не более 20 минут.

Напомним, прием заявок на конкурс «Киномания» уже начался и продлится до 1 октября. Работы представляются в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы).

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Форма заявки здесь.

Организатором конкурса выступает Псковский городской молодежный центр. При возникновении вопросов по заполнению заявки звонить по телефону: +7 (8112) 56-44-44.