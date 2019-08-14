Общество

Как сохранить здоровье школьников?

Здоровье детей ухудшается во время обучения в школе: если в первом классе к абсолютно здоровым могут быть отнесены 4,3 процента обучающихся, то к концу обучения - практически никто. Такие данные получили специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России после наблюдения за самочувствием 426 учеников из четырех школ Москвы. В общей сложности было проведено более 25 тысяч врачебных осмотров, сообщает «Парламентская газета».

В частности, авторы исследования указали, что за 11 лет школьной жизни распространённость функциональных отклонений у детей возросла почти на 15 процентов, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8 процента чаще.

Мальчики и юноши чаще всего страдают такими заболеваниями, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, плоскостопие, бронхиальная астма и гипертония. Девочки и девушки - дефицитом массы тела, неврозами, близорукостью. С психологической точки зрения наиболее напряженным периодом обучения для мальчиков признаны 1-3-й классы и 11-й. Для девочек - 9-11-й классы.

«Тема здоровья школьников была одной из основных на больших парламентских слушаниях, которые прошли в Госдуме 24 июня этого года, - отметил в разговоре с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. - И в итоговых рекомендациях, которые приняла Госдума на пленарном заседании, есть предложение к Правительству РФ разработать в рамках национального проекта «Здравоохранение» отдельный федеральный проект, посвященный здоровью школьников. Считаю, что это совершенно правильно».

По словам депутата, в настоящее время данные Минздрава, касающиеся физического здоровья школьников, существенно отличаются от данных академических институтов.

«Минздрав уверяет нас, что большинство школьников практически здоровы, а тяжёлых «хроников» у нас только 4 процента. В связи с этим, думаю, первое, что необходимо сделать, это Минздраву, Роспотребнадзору и академическим институтам совместно определиться, какова же реальная ситуация. С моей точки зрения, здоровье детей - и физическое, и психическое - непрерывно ухудшается», - указал Олег Смолин.

По мнению парламентария, ощутимый вклад в ухудшение здоровья учеников вносят школьные перегрузки. «В связи с этим представляется, что нужно внимательно посмотреть содержание школьного образования и сократить перегрузки, в том числе за счёт тех, без которых можно обойтись», - считает он.

Что касается психического здоровья учеников, то, по мнению Олега Смолина, одна из главных причин его ухудшения - крайне агрессивная социальная и информационная среда. Парламентарий напомнил: по данным ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, сегодня дезадаптация в социуме наблюдается примерно у 30 процентов детей, из них примерно 60-70 детей - это дети с психическими отклонениями.

«Это связано в том числе с тем, что дети оказываются свидетелями сцен насилия, участниками жёсткой конкурентной борьбы, - пояснил Смолин. - Силами только образовательных организаций эту проблему не решить - даже если мы вернём во все школы психолога, то на такое количество детей с психическими аномалиями их явно не хватит».

По словам депутата, здоровье детей — «тема для комплексного исследования, а, главное, для комплексного принятия решения».

«Для начала я бы рекомендовал создать межведомственную группу или комиссию из представителей Минздрава, Минпросвещения, академических институтов, чтобы выработать общие рекомендации и наконец, создать федеральный проект, посвящённый здоровью школьников», - сказал он.

Со своей стороны, депутаты рассчитывают принять в осеннюю сессию законопроект, посвящённый школьной медицине. Данный документ был разработан группой парламентариев во главе с председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым.

«В частности, законопроект закрепляет обязанность родителей предоставить в образовательную организацию абсолютно точную и полную информацию о состоянии здоровья ребёнка. В случае если в школе такой информации нет, педагоги не могут создать особые условия для пребывания ребёнка, который в этом нуждается», — сказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

Также, по словам депутата, данное требование позволит усовершенствовать порядок допуска школьников к занятиям физкультурой. «Это особенно важно, потому что в данном случае необходимо заключение медика - может ли ребёнок получать физическую нагрузку, как и все, или же для него физическая нагрузка должна быть особой», - уточнила она.

Еще одно положение документа даст педагогам право оказывать первую медицинскую помощь.