Общество

Объявлен аукцион на ремонт автомобильной дороги в Опочецком районе

Объявлен аукцион по выбору подрядчика на ремонт автомобильной дороги в Опочецком районе. Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно конкурсной документации планируется отремонтировать участок автомобильной дороги от федеральной трассы М-20 до населенного пункта Опочка (автодорога Опочка - Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь).

Начальная максимальная цена контракта составляет около 8 млн рублей.

Источник финансирования дорожных работ — субсидия из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отметим, ремонт выполняется за счет сэкономленных средств в рамках проведения предыдущих аукцонов. Срок выполнения ремонта — 31 октября текущего года.