Псковская городская поликлиника приглашает на выездную вакцинацию против гриппа

Псковская городская поликлиника приглашает горожан на выездную вакцинацию против гриппа.
На территории «Семейного Магнита» (г.Псков,ул.Труда, д.37а) будет работать мобильный ФАП автобус (гос. номер В 862 КР 60).
Время работы:
Прививки проводятся бесплатно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении здравоохранения, вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.
Возможна организация прививок по месту работы.
График еженедельно обновляется в средствах массовой информации.
Телефон приемной главного врача 53-49-42.
Телефон отделения профилактики 53-62-14.