Общество

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Ведомости». В тех торговых точках, где установлены соответствующие терминалы, клиенты банка смогут расплатиться за покупку отпечатком пальца или изображением лица

Чтобы получить эту услугу необходимо зарегистрироваться - вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и предоставить биометрический образец (отпечаток пальца или изображение лица. Последнее необходимо сделать в отделении банка). После этого карта будет привязана к биометрическому образцу и им можно будет расплачиваться.

Как напоминает издание, эксперимент по продаже товаров по отпечатку начали в конце 2016 года «Азбука вкуса» и Сбербанк, но заметного прироста по количеству покупок или удорожанию среднего чека это не принесло. По данным на январь 2019 года, расплатиться таким образом можно в 20 супермаркетах (11% сети).

В «Азбуке вкуса» рассказали, что в системе было зарегистрировано около 400 человек, 70% которых пользовались биометрическими терминалами регулярно. За все это время не возникало жалоб и претензий, но при этом сама процедура более затратна по времени.

Как напоминают «Ведомости», у Сбербанка уже есть несколько проектов по оплате с использованием биометрии, например, так называемы «Ладошки», с помощью которых родители могут отслеживать вход и выход ребенка из школы, оплачивать питание в учебных заведениях.