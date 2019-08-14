Общество

Сделать прививку от гриппа можно в городских поликлиниках

Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию против гриппа с 15 августа по 15 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, обращаться можно к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:

поликлиника № 1: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19, кабинет №10, № 12, с 8 до 16 часов, телефон 66-53-29, 66-53-50;

поликлиника № 2: г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23, кабинет № 4, с 8 до 17 часов; телефон 57-33-66;

поликлиника № 3: г. Псков, ул. Индустриальная, д. 8, кабинет № 7, с 8 до 15 часов среду с 8 до 14 часов, телефон 53-62-14;

в офисах врача общей практики:

г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 83а, с 8 до 16 часов телефон 73-42-33 – по расписанию работы врача общей практики;

г. Псков, ул. Коммунальная, д. 81, телефон 55-51-20, с 8 до 17 часов;

г. Псков, ул. Красноармейская, д. 26, телефон 57-38-09, с 8 до 17 часов;

г.Псков, ул. Киселева, д. 8, телефон регистратуры 29-83-60, телефон процедурного кабинета 29-83-66 с 8 до 15 часов,

г. Псков, ул. Алехина, д. 10, телефон 75-00-89, с 8 до 12 часов.

В субботу обращайтесь в поликлинику № 2 по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.23, к дежурному врачу-терапевту с 8 до 15 часов.

Проводится выездная вакцинация на мобильном ФАПе. График проведения выездной вакцинации обновляется еженедельно.

Прививки проводятся бесплатно. При себе иметь паспорт.

Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.

Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон для справок 53-62-14 (отделение профилактики). Телефон приемной главного врача 53-49-42.