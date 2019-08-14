Общество

«Акценты» Донецкого: Декларация чести, перевернутая попа и три «самурая»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

По чесноку. Предприниматель Игорь Савицкий предложил акцию «Честная декларация».

Сердце в виде попы. В Пскове разгорелся очередной «культурный скандал».

Чехов и другие. Псковский театр драмы анонсировал планы на новый сезон. .

Во вторник на псковском «Эхе» состоялся прямой эфир известного псковского предпринимателя, генерального директора холдинга «НПН» Игоря Савицкого. В ходе откровенной беседы он неожиданно предложил создать на сайте ПЛН рубрику «Честная декларация». Смысл этого ноу-хау в том, чтобы выяснять, у кого откуда возник стартовый капитал. Цитата: «Хотел бы, - сказал Савицкий, - чтобы ваше уважаемое радио и очень хороший сайт ПЛН организовали рубрику «Честная декларация», где предприниматели, ну и просто известные люди, в том числе и я, совершенно четко объяснили бы со всеми нюансами, откуда взяли свой первый рубль, второй, третий, четвертый и пятый. Готов быть первым. Присылайте ко мне репортера - сделаю полный доклад по этому. И в рубрике надо предусмотреть возможность читателей задавать неудобные вопросы». По-моему, это чистая утопия. Игорь Савицкий станет первым и последним участником рубрики. Так все и полетели. Как известно, деньги любят тишину.

Тут надобно сказать несколько легких слов и о самом Игоре Савицком. Кто его у нас в городе не знает? Отношение неоднозначное: кто-то им открыто восхищается, а кто-то люто ненавидит.

Владелец заводов, фирм, магазинов. Контроллеры, компьютеры, полистерол — легендарный список изделий, к которым приложил он свою талантливую руку. Потом были еще супермаркеты «Орбита» и парк такси. Ныне — владелец масштабного технопарка на окраине Запсковья. Где то Моглино, в которое вбуханы миллиарды? А технопарк Савицкого — вот он, готовенький, и исправно работает.

И все-таки, все эти голимые факты — не главное. Главное в том, что Савицкий, быть может, самый яркий персонаж псковской политической ойкумены. Как говорится, что называется. Он и сегодня, вне дум и собраний, бередит общественное сознание.

Лично я помню его еще в стенах Псковской городской Думы, когда он, в демократичном затрапезном свитерке, энергично размахивая руками, что-то доказывал своим угрюмым косноязычным коллегам. Затем был уровень выше - областное Собрание, где наш персонаж вел себя так же искрометно, как и прежде, и когда депутат Севастьянов, неосмотрительно вступив в пикировку, спросил у Савицкого: «Зачем вы так кричите?», Савицкий ответил просто: «Я не кричу, я так разговариваю».

Вот и сегодня ведущий жанр Савицкого — крик. Но не отчаянья, как с картины Мунка, а о помощи, либо о спасении.

Смотрите: в интерьерах государственных кабинетов тихо готовился проект строительства химического завода «Титан-Полимер». А мужики-то и не знали. И никто не знал. Во всяком случае, не обращали особого внимания. Но пришел Савицкий и прокричал: «Караул! Титан-Полимер». И пошла гулять губерния. Народ возмутился и тоже заорал. Разного рода оппозиционеры начали собирать протестные митинги и вопить, то есть открыто эксплуатировать тему химзавода. А застрельщик всей этой движухи кто?

Весь этот краткий сбивчивый пересказ к тому, что, - как говорится, что называется, по чеснаку, - можно быть влиятельным политиком и вне всяких политических партий и общественных движений. Раньше Савицкий переходил на крик в думе и собрании, сегодня - сидя у себя на отшибе, - а эффект тот же. Народ слышит.

Но вот со своей «Честной декларацией», - по-моему, повторюсь, - Савицкий промахнулся. Не станут нынешние чиновники и силовики рассказывать по радио или на сайте, откуда у них шикарные особняки в престижном районе, хотя официальная зарплата — ну, в среднем, допустим, тысяч шестьдесят. Ну, или в лучшем случае — сто двадцать.

В Пскове разгорелся очередной «культурный скандал» вокруг двух свежих монументов — пограничного катера и, извиняюсь, так называемой «перевернутой попы».

Сразу поясню. «Перевернутая попа» - это такой новый псковский мем, на самом деле обозначающий недавно установленную на набережной реки Великой кованную фигуру «Семейное древо сердец». Автор арт-объекта — себежский кузнец Владимир Тюрягин. Инициатор установки — чиновница по молодежи областной администрации Наталья Плявинская.

То есть это никакая ни попа, а два лирических дерева, тянущиеся друг к дружке в виде сердца. Но псковичи почему-то упорно видят вовсе не сердце, а именно - попу. Я посмотрел на фотографии. Да, признаюсь, похоже. Попа, причем явно женская.

Люди трезвые скажут: «Ну вы, блин, даете! Какая ж попа, когда сердце. Вы нам напоминаете тех индивидов, которые в каждом столбе видят фаллический символ. Психоанализ. Доктор Фройд».

Я бы, как все-таки, в некотором роде искусствовед, заявил, что эта кованная фигура амбивалентна. Сразу вам и сердце, и попа. Проблема, однако в том, что она попросту дилетантская. Ее, по-видимому, ковал не профессиональный художник, а искренний энтузиаст искусства.

То есть эффект удвоения, наложения, совмещения, называйте, как хотите, - это не некий концептуальный пост-модернистский замысел, а случайный эффект, который иногда получается у наивных художников. Ничего дурного в этом я не вижу. Только зачем такое выставлять в центре города, на набережной реки Великой? Над нами туристы будут смеяться.

Об этом же недавно возопила заместитель председателя регионального отделения ВООПИиК, искусствовед Ирина Голубева. Цитирую: «Это совершенно дикая самодеятельность». Но еще более возмутительно, по мнению госпожи Голубевой, что эту самодеятельность устанавливают без всяких согласований. Захотели — установили. Еще раз повторюсь — по инициативе чиновницы по молодежи областной администрации Натальи Плявинской, недавно разрисовавшей дома в центре Пскова муралами.

С пограничным катером — другая история. Это будет как бы «монумент» в честь моряков. По Великой пригонят настоящий пограничный катер и поставят на вечную стоянку, ну как вот стоит на Неве крейсер «Аврора». Такая идея. Ну и культурная общественность Пскова, ясно, возмущается: «На фига?». Какой-то стандартный катер у древней крепостной стены? Я тоже возмущаюсь. Был бы варяжский драккар, еще понятно, Псков все-таки, а так фигня какая-то. Древняя крепостная стена и пограничный катер двадцатого века никак не сочетаются. Это понятно даже ученику первого класса Детской художественной школы. А вот инициаторам установки этого как бы «монумента» не понятно.

Я бы расширил проблему. Что вообще происходит в Пскове? Есть у нас главный художник? Какие-то художественные советы? Комиссии? ВООПИиК, наконец? Ну, разумеется, есть. Просто власти на них совершенно определенно положили. Вот и появляется сердце, больше похожее на силуэт мягкой точки. В общем, полная попа.

И я завершаю. О театре. 14 августа на Псковской Ленте Новостей был опубликован материал под названием «Семь самураев», билеты по 150 и Денис Кугай в роли отца Федора: что ждет псковичей в новом театральном сезоне». Это большое эксклюзивное интервью с, так сказать, творческим менеджментом Псковского театра драмы — худруком Дмитрием Месхиевым, главным режиссером Сергеем Чеховым и арт-директором Андреем Прониным.

Я не стану пересказывать статью (театралы читать умеют), а лишь коротко прокомментирую.

Первое. 114-й театральный сезон будет самым насыщенным на премьеры. Количество постановок беспрецедентно для маленького провинциального театра: их восемь. Уже сейчас известные названия: «Семь самураев», «12 стульев», «Свидетельские показания», «Пленные духи», «Алиса в стране чудес». Остальные — пока в разработке.

Второе. Творческий потенциал. Имена режиссеров, именитых и модных. Тут вам и Петр Шерешевский, и Айрат Абушахманов (театралы знают, кто это), и, собственно, сам Сергей Чехов, получивший в этом году премию президента России.

И третье. Похоже, сбылось пятилетней давности обещание Дмитрия Месхиева о том, что Псковская драма станет одной из лучших на театральной карте России. Опять же, гастроли, участие в фестивалях - впечатляет.

А я то ведь помню года, когда у псковского театра за сезон не случалось ни одной премьеры. А о гастролях даже и не мечтали.

Словом, театр уж полон, ложи блещут.

Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя.