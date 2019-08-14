Общество

В исправительной колонии № 3 состоялся «День открытых дверей»

Сегодня на участке колонии – поселения исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области (Идрица) состоялся «День открытых дверей». На мероприятие были приглашены представители администрации поселка Идрицы, сотрудники УФСИН и родственники осужденных, сообщили псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По прибытию приглашенных лиц прошел инструктаж, после которого врио заместителя начальника учреждения Дмитрий Фалеев рассказал историю создания, развития ИК-3 и участка колонии – поселения.

Далее для гостей состоялась ознакомительная экскурсия по объектам участка колонии - поселения, в ходе которой посетители посмотрели производственные помещения, подсобные помещения отряда № 10 и санитарно – бытовое устройство условий отбывания наказания осужденных.

Для родственников был показан видеоролик, подготовленный студией кабельного телевидения при учреждении, про условия отбывания наказания на участке колонии – поселения. Затем для близких и осужденных было организовано чаепитие и предоставлено время для общения.

По окончанию мероприятия руководство ИК-3 совместно с прибывшими лицами подвели итоги встречи и побеседовали на интересующие вопросы.