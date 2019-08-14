Общество

Великолукская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений трудового законодательства

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в Эксплуатационном локомотивном депо Великие Луки - филиала ОАО «РЖД», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Установлено, что не все работники данного депо ознакомлены с результатами проведенной специальной оценки условий труда на рабочих местах.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику Эксплуатационного локомотивного депо Великие Луки внесено представление, его рассмотрение контролируется.

Также Великолукской транспортной прокуратурой при проведении проверки в филиале ООО «ТрейнСервис» Вагонное депо Великие выявлены нарушения требований трудового законодательства.

Проверкой установлено, что в вагонном депо игнорируются требования Трудового кодекса Российской Федерации в части обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Имеют место случаи несвоевременной замены средств индивидуальной защиты. Не все работники ознакомлены с результатами проведенной специальной оценки условий труда на его рабочем месте. Вагонном депо допускаются нарушения в части прохождения работниками инструктажей, обучения, стажировки, проверки знания требований охраны труда при поступлении (переводе) на работу.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику указанного депо внесено представление, его рассмотрение контролируется.