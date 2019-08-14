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Общество

К лету 2020 года в рамках акции «Единой России» будет высажено более миллиона деревьев

16.08.2019 18:30|ПсковКомментариев: 0

До лета 2020 года в рамках акции «Единой России» будет высажено более одного миллиона деревьев. Первые лесовосстановительные мероприятия начнутся уже в сентябре-октябре этого года в регионах, климат которых наиболее благоприятен, и продолжатся весной. Первыми участниками акции станут лесные регионы Сибири, Дальнего Востока и Северо-Запада, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. 

«От лесных пожаров пострадало более трех миллионов гектаров леса в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, Республиках Бурятии и Якутии. На их восстановление потребуются десятки лет. Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить лес на территории страны. Осенью представители «Единой России» на всех уровнях начнут акцию по высадке лесов в регионах с благоприятным для этого климатом, а весной акция продолжится по всей стране. Всего планируется высадить более миллиона деревьев разных пород», - рассказал депутат Государственной Думы фракции «Единой России» Александр Якубовский.

По его словам, при высадке будут учитываться рекомендации Рослесхоза и местных лесничеств. «Чтобы лесовосстановление шло быстрее, необходимо принять во внимание множество факторов, в том числе климатические условия и подготовленность территорий. С учетом того, что посаженные вручную деревья требуют ухода, а в пострадавших лесах Сибири его невозможно обеспечить на должном уровне, Партия проводит акцию по посадке деревьев на территориях, подготовленных лесничествами – это участки размером не менее 20 гектаров, которые ранее пострадали от лесных пожаров и на них не проводилось восстановление лесов», - уточнил депутат.

«В дальнейшем «Единой Россией» будет проведена масштабная работа, которая позволит сохранить молодые деревья и предотвратить незаконные вырубки, которые во многом стали причиной пожаров, так как для их сокрытия массово поджигались огромные площади», - подчеркнул Якубовский.

Заместитель председателя Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Егор Литвиненко добавил, что «на базе региональных отделений МГЕР по всей России уже открываются эковолонтерские штабы».

«Высадка саженцев может проводиться только в два очень небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. Все остальное время мы будем проводить сбор заявок от активных и неравнодушных жителей, которые хотят озеленить свой регион. Также будут формироваться специальные отряды волонтеров, которые поедут восстанавливать леса, пострадавшие от пожаров. Они будут заниматься расчисткой: убирать, выкорчевывать, спиливать остатки растительности, которая не сможет самостоятельно восстановиться», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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