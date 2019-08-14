Печоры включены в список моногородов России

Город Печоры Псковской области включен в список моногородов России, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона сослался на распоряжение, подписанное на днях председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Для нас это важное решение, так как новый статус открывает доступ к дополнительным мерам поддержки по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов. А это - новые возможности для инвестиций и социально-экономического развития территории. Учитывая приграничное положение Печор, точек приложения сил может быть множество. Здесь важна инициативность и местных властей, и бизнеса. Рассчитываю, что никто не будет просто сторонним наблюдателем», - сказал Михаил Ведерников.