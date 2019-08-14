Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Организация активного отдыха
Как помыть машину бесплатно?
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Женщина на рыбалке: экипировка
О протестах и оппозиции
Телефон прямого эфира 56-73-72
Об «успехах» импортозамещения
Убрать нельзя оставить
Моно вместо стерео
Мини-юбки под запретом
 
 
 
ещё Общество 14.08.2019 15:289 Новый главный архитектор Пскова рассказал о своем видении дальнейшего развития города 17.08.2019 10:230 Василий Осипов проконтролировал подготовку к отопительному сезону и ход дорожных работ в Пушкиногорском районе 16.08.2019 22:340 «Апельсин» незаконно установил билборды на трассе Р-23 16.08.2019 21:260 Большинство школьников не разбираются в рынке труда, сообщили в Минпросвещения 16.08.2019 20:430 Концерт Варвары и феерия аэростатов: опубликован план  мероприятий в День города  Великие Луки 16.08.2019 20:364 Печоры включены в список моногородов России
 
 
 
Самое популярное 15.08.2019 19:067 В ДТП на перекрестке Некрасова и Октябрьского проспекта серьезно пострадал мотоциклист. ФОТО 14.08.2019 15:402 Армен Джигарханян госпитализирован 16.08.2019 11:227 Налоговая требует признать банкротом резидента ОЭЗ «Моглино» 15.08.2019 15:080 Псковский гидрометцентр: Вторая половина августа компенсирует холодную первую 14.08.2019 15:289 Новый главный архитектор Пскова рассказал о своем видении дальнейшего развития города
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Василий Осипов проконтролировал подготовку к отопительному сезону и ход дорожных работ в Пушкиногорском районе

17.08.2019 10:23|ПсковКомментариев: 0

В администрации Пушкиногорского района вице-губернатор Василий Осипов провел рабочее совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону и работам по благоустройству. В обсуждении вопросов приняли участие глава района Александр Баранов, первый заместитель главы района Михаил Занин, а также директор АО «Нева-Энергия» Андрей Егоров и директор МП «Комбинат коммунальных услуг» Анатолий Романов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. 

Глава района Александр Баранов доложил о ходе подготовки Пушкиногорского района к отопительному сезону. По его словам готовность жилищного фонда составляет более 80%, плановые работы по ремонту и диагностике сетей были проведены, с нормативными запасами топлива вопрос тоже решен: уголь — 72%, дрова — 93%, мазут — 9%.

«Своевременная подготовка к отопительному сезону стала возможной благодаря принятому губернатором области Михаилом Ведерниковым решению об авансировании из областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Выделенные средства позволили провести работы по обслуживанию инженерных сетей. Для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры МП «Комбинат коммунальных услуг» созданы 2 аварийные бригады численностью 6 человек. В распоряжении ремонтных бригад имеются 5 единиц специальной техники, дополнительно работает одна бригада из трех человек, укомплектованная специалистами из АО «Нева-Энергия», — рассказал Глава района.

В числе вопросов, которые требуют содействия по линии областных властей, он обозначил необходимость реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Пушкинские Горы. По оценкам специалистов, требуется большой объем работ, включающий восстановление приемной камеры, вентиляционной системы, строительство новых первичных отстойников, модернизацию систему электроснабжения, учета, управления и контроля электрооборудования, а также реконструкцию водовыпуска и ремонт иловых площадок.

Вице-губернатор Василий Осипов дал поручение подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции сетей и предоставить ее в адрес областных властей. «Будем прорабатывать варианты, одним из решений вопроса может стать выполнение реконструкции очистных сооружений с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 1451-го Постановления Правительства Российской Федерации», — отметил он.

Также на совещании обсудили ход дорожных работ на территории Пушкиногорского района. Уже выполнено восстановление дорожного полотна на участке от Пушкинских Гор до Пушкиногорского шоссе, восстановлено гравийное покрытие на отдельных участках автомобильных дорог «Пушкинские Горы-Захино-Барабаны». В Пушкиногорском районе также выполнен ремонт на 6 улицах в городском поселении «Пушкиногорье» (1-й и 2-й Тригорский переулок, ул. Звездная участок № 2, ул. Захарова № 3 и № 4, улица в деревне Кошкино), отремонтирована автодорога «Васильевское-Андрохново»в сельском поселении «Велейская волость» протяженностью более 3 км.

В настоящее время в завершаются работы по ремонту дорожного полотна на объездном участке вокруг Святогорского монастыря, идет восстановление обочины на участке «Пушкинские Горы-ул. Льнозаводская». В сентябре будут установлены 5 автопавильонов, а также будет выполнена замена водопропускных труб и очистка водоотводных кюветов. В этом году будет отремонтирован участок автомобильной дороги «Пушкинские Горы-Клоня» протяженностью более 13 км.

После совещания вице-губернатор Василий Осипов вместе с главой района Александром Барановым проверили ход работ по строительству детской площадки в поселке Пушкинские Горы в детском парке «Лукоморье». На участке ведутся подготовительные работы для укладки асфальта под основание детской площадки. Работы выполняются за счет областного и районного бюджетов. Планируется, что здесь появится современная детская площадка 20 на 30 метров с резиновым покрытием, игровым оборудованием, обустроенным местом для отдыха. Стоимость оборудования детской площадки составит 1,5 млн рублей.

Теги: #отопительный сезон #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 1047 человек
17.08.2019, 11:180 Житель Острова оплатил долг на сумму более 300 тыс. рублей, чтобы продать свой автомобиль 17.08.2019, 10:500 В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд 17.08.2019, 10:230 Василий Осипов проконтролировал подготовку к отопительному сезону и ход дорожных работ в Пушкиногорском районе 17.08.2019, 10:150 Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
17.08.2019, 10:100 Энергетики Псковской ГРЭС приняли участие в велопробеге, посвященном годовщине пуска первого энергоблока 17.08.2019, 09:570 Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за сутки 17.08.2019, 09:291 На «культурную субботу» приглашает псковичей и гостей города Псково-Изборский музей 17.08.2019, 09:000 Сегодня в Печорах состоится вечер органной и вокальной музыки
16.08.2019, 22:560 Сергей Лавров огласил сроки внедрения электронных виз в России 16.08.2019, 22:340 «Апельсин» незаконно установил билборды на трассе Р-23 16.08.2019, 22:130 Интерактив: 88-летняя бабушка неделю спасала магазин от потопа 16.08.2019, 22:030 Мотоциклист, виновный в смерти 6-летней девочки на проспекте Энтузиастов, признан вменяемым
16.08.2019, 21:540 Футболисты «Экспресса» стали обладателями Кубка области 16.08.2019, 21:260 Большинство школьников не разбираются в рынке труда, сообщили в Минпросвещения 16.08.2019, 21:130 Фильм начинающего режиссера из Пскова вошел в конкурсную программу международного фестиваля «Послание к человеку» 16.08.2019, 21:010 Тюремный срок грозит жителю Куньи, совершившему кражу и избившему собутыльника
16.08.2019, 20:514 «Ниссан» чуть не свалился к Пскове с парковки возле Финского парка 16.08.2019, 20:430 Концерт Варвары и феерия аэростатов: опубликован план  мероприятий в День города  Великие Луки 16.08.2019, 20:364 Печоры включены в список моногородов России 16.08.2019, 20:220 Великолукская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений трудового законодательства
16.08.2019, 20:160 ВТБ и Visa подвели итоги акции «Время Мультивпечатлений» 16.08.2019, 20:000 Сделать прививку от гриппа можно в городских поликлиниках 16.08.2019, 19:362 В исправительной колонии № 3 состоялся «День открытых дверей» 16.08.2019, 19:240 Диетолог рассказал об идеальном рационе россиянина
16.08.2019, 19:070 «Псков-747» в гостях обыграл «Казанку» 16.08.2019, 19:040 Житель Куньинского района получил условный срок за неуплату алиментов 16.08.2019, 18:590 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Велесу» в матче первенства России 16.08.2019, 18:361 В Псковской области пресечена 61 попытка незаконного ввоза продукции в ручной клади и багаже пассажиров
16.08.2019, 18:300 К лету 2020 года в рамках акции «Единой России» будет высажено более миллиона деревьев 16.08.2019, 18:246 И. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» прокомментировал претензии по неуплате налогов ее резидентом 16.08.2019, 18:160 В Псковской области продолжает работу «Горячая линия» связи с избирателями 16.08.2019, 18:113 «Акценты» Донецкого: Декларация чести, перевернутая попа и три «самурая»
16.08.2019, 18:074 Рейтинг политической активности. 10-16 августа 16.08.2019, 18:010 Определен подрядчик, который благоустроит городской вал в Опочке 16.08.2019, 17:570 Жаркая погода без дождей ожидается завтра в Псковской области 16.08.2019, 17:421 Как сохранить здоровье школьников?
16.08.2019, 17:400 Псковская городская поликлиника приглашает на выездную вакцинацию против гриппа 16.08.2019, 17:350 Жителю Куньи, угрожавшему убийством сожительнице и участковому, продлили нахождение под стражей 16.08.2019, 17:240 Россиянам посоветовали не «пичкать» детей лекарствами из-за температуры 16.08.2019, 17:160 ОНФ: Привлечение средств бюджета и бизнеса на восстановление загородных лагерей поможет развитию детского оздоровительного отдыха
16.08.2019, 17:100 Объявлен аукцион на ремонт автомобильной дороги в Опочецком районе 16.08.2019, 17:080 Из-за ДТП парализовано движение от улицы Советской до Юбилейной 16.08.2019, 17:001 Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца 16.08.2019, 16:590 В магазине «Манго» начались финальные дни распродажи
16.08.2019, 16:445 Михаил Ведерников: Псковская молодежь заслуживает соседство с Кремлем 16.08.2019, 16:431 Институт РАН создаст Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России 16.08.2019, 16:370 В Великих Луках мотоциклист без водительских прав сбил пешехода 16.08.2019, 16:300 Любимые многими псковичами фаршированные перцы вернулись на прилавки магазинов «Деревня Соловьи»
16.08.2019, 16:213 Необычный посетитель побывал сегодня в Псковском музее 16.08.2019, 16:152 Минтруд предложил повысить МРОТ 16.08.2019, 16:110 В Толбице будет построен причал 16.08.2019, 16:082 Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16.08.2019, 16:071 «На молодежной волне» - тематика работ конкурса «Киномания» в этом году 16.08.2019, 16:010 Армен Джигарханян пошел на поправку после операции 16.08.2019, 15:530 Псковский бизнес-омбудсмен попросил Федеральное Собрание сохранить ЕНВД 16.08.2019, 15:420 Большой срок грозит группе лиц, совершившей кражу в Куньинском районе
16.08.2019, 15:302 Актриса из Пскова Юлия Пересильд прокомментировала действия пилотов, спасших пассажиров от авиакатастрофы около «Жуковского» 16.08.2019, 15:290 Крупные производители мебели осваивают интернет 16.08.2019, 15:210 Более 1700 детей повторили правила электробезопасности в загородных лагерях Псковской области 16.08.2019, 15:120 Фотографии советского Пскова можно увидеть на выставке в ГАПО
16.08.2019, 15:090 На улице Вокзальной в Пскове столкнулись автомобиль и мопед 16.08.2019, 15:041 В Псковской области запрещен ввоз более двух центнеров вареной витебской колбасы 16.08.2019, 14:530 Житель Куньинского района сломал ребро бывшему мужу сожительницы за вмешательство в их личную жизнь 16.08.2019, 14:412 В 10,6 раза увеличилось количество пожаров в Псковской области из-за смены критериев их оценки
16.08.2019, 14:350 Историк ПсковГУ изменил представления о военном деле Сасанидского Ирана 16.08.2019, 14:310 В этом году в Псковской области спасено 19 потерявшихся грибников, 4 из них - дети 16.08.2019, 14:220 В ИК-4 введена в эксплуатацию новая пилорама 16.08.2019, 14:093 Из Ловати в Великих Луках снова вытащили рыбу семейства пираньевых. ФОТО
16.08.2019, 14:021 Георешетки: эффективный и простой способ укрепления склонов, земляных дамб и мостов 16.08.2019, 13:570 Укомплектованность кадрами управления МЧС по Псковской области больше 80% 16.08.2019, 13:530 Аппетитные деликатесные колбаски пополнили ассортимент магазинов «Деревня Соловьи» 16.08.2019, 13:370 Пскович завоевал серебро на соревнованиях по дзюдо в Китае
16.08.2019, 13:353 Я - Главный Архитектор. Вот мы и встретились… 16.08.2019, 13:260 Валерий Филимонов описал алгоритм спасения людей в ДТП 16.08.2019, 13:150 Центробанк: Инфляция в СЗФО в июле снизилась 16.08.2019, 13:100 Начальник МЧС по Псковской области положительно оценил создание учебных центров для волонтеров
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.