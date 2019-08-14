Общество

Василий Осипов проконтролировал подготовку к отопительному сезону и ход дорожных работ в Пушкиногорском районе

В администрации Пушкиногорского района вице-губернатор Василий Осипов провел рабочее совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону и работам по благоустройству. В обсуждении вопросов приняли участие глава района Александр Баранов, первый заместитель главы района Михаил Занин, а также директор АО «Нева-Энергия» Андрей Егоров и директор МП «Комбинат коммунальных услуг» Анатолий Романов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Глава района Александр Баранов доложил о ходе подготовки Пушкиногорского района к отопительному сезону. По его словам готовность жилищного фонда составляет более 80%, плановые работы по ремонту и диагностике сетей были проведены, с нормативными запасами топлива вопрос тоже решен: уголь — 72%, дрова — 93%, мазут — 9%.

«Своевременная подготовка к отопительному сезону стала возможной благодаря принятому губернатором области Михаилом Ведерниковым решению об авансировании из областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Выделенные средства позволили провести работы по обслуживанию инженерных сетей. Для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры МП «Комбинат коммунальных услуг» созданы 2 аварийные бригады численностью 6 человек. В распоряжении ремонтных бригад имеются 5 единиц специальной техники, дополнительно работает одна бригада из трех человек, укомплектованная специалистами из АО «Нева-Энергия», — рассказал Глава района.

В числе вопросов, которые требуют содействия по линии областных властей, он обозначил необходимость реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Пушкинские Горы. По оценкам специалистов, требуется большой объем работ, включающий восстановление приемной камеры, вентиляционной системы, строительство новых первичных отстойников, модернизацию систему электроснабжения, учета, управления и контроля электрооборудования, а также реконструкцию водовыпуска и ремонт иловых площадок.

Вице-губернатор Василий Осипов дал поручение подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции сетей и предоставить ее в адрес областных властей. «Будем прорабатывать варианты, одним из решений вопроса может стать выполнение реконструкции очистных сооружений с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 1451-го Постановления Правительства Российской Федерации», — отметил он.

Также на совещании обсудили ход дорожных работ на территории Пушкиногорского района. Уже выполнено восстановление дорожного полотна на участке от Пушкинских Гор до Пушкиногорского шоссе, восстановлено гравийное покрытие на отдельных участках автомобильных дорог «Пушкинские Горы-Захино-Барабаны». В Пушкиногорском районе также выполнен ремонт на 6 улицах в городском поселении «Пушкиногорье» (1-й и 2-й Тригорский переулок, ул. Звездная участок № 2, ул. Захарова № 3 и № 4, улица в деревне Кошкино), отремонтирована автодорога «Васильевское-Андрохново»в сельском поселении «Велейская волость» протяженностью более 3 км.

В настоящее время в завершаются работы по ремонту дорожного полотна на объездном участке вокруг Святогорского монастыря, идет восстановление обочины на участке «Пушкинские Горы-ул. Льнозаводская». В сентябре будут установлены 5 автопавильонов, а также будет выполнена замена водопропускных труб и очистка водоотводных кюветов. В этом году будет отремонтирован участок автомобильной дороги «Пушкинские Горы-Клоня» протяженностью более 13 км.

После совещания вице-губернатор Василий Осипов вместе с главой района Александром Барановым проверили ход работ по строительству детской площадки в поселке Пушкинские Горы в детском парке «Лукоморье». На участке ведутся подготовительные работы для укладки асфальта под основание детской площадки. Работы выполняются за счет областного и районного бюджетов. Планируется, что здесь появится современная детская площадка 20 на 30 метров с резиновым покрытием, игровым оборудованием, обустроенным местом для отдыха. Стоимость оборудования детской площадки составит 1,5 млн рублей.