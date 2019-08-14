Общество

В Пушкиногорской межрайонной больнице появится мобильный ФАП и новое медоборудование

В Пушкиногорской межрайонной больнице появится мобильный ФАП, а также новое медоборудование: фиброгастроскоп и колоноскоп. Об этом во время встречи с коллективом лечебного учреждения в пятницу, 16 августа, рассказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. На ней также присутствовал депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и глава Пушкиногорского района Александр Баранов.

Передвижной ФАП будет закуплен в рамках национального проекта «Здоровье». Поступит в лечебное учреждение он в октябре. Фиброгастроскоп и колоноскоп поможет медикам района наладить диагностику заболеваний пищеварительной системы у пациентов.

Марина Гаращенко поблагодарила Александра Баранова за внимание к районной системе здравоохранения и содействие в улучшении условий труда и повышении качества обслуживания пациентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В этот же день Игорь Дитрих провел две обучающие лапароскопические операции по удалению желчного пузыря. Ему ассистировал хирург Пушкиногорской межрайонной больницы. «Врач под моим руководством провел два этапа операции. Пациентки перенесли вмешательство хорошо», — отметил Игорь Дитрих. Впоследствии здесь будут проводить эти малоинвазивные операции самостоятельно. Пациентам больше не придется ездить для этого в Псков, в областную клиническую больницу, и очереди на плановые операции станут меньше.