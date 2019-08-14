Общество

Псковское МЧС дает рекомендации тем, кто собрался в лес

Леса в Псковской области занимают большую площадь, что делает их популярным местом отдыха и добычи природных даров. Ежегодно в ягодно-грибной сезон любители дикой природы устремляются в лесные массивы. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что нужно делать, чтобы благополучно вернуться домой.

- Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения.

- Не забудьте взять с собой сотовый телефон, а также проверить заряд батареи и пополнить баланс.

- Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.

- Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и находясь совсем рядом. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо бы наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

- Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов - необычные деревья, камни и т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции.

Современные технологии шагнули далеко вперед и позволяют человеку значительно упростить свой быт. Так, даже для грибников существует свой гаджет. Навигатор для грибника – это реальное устройство, которое отслеживает текущее положение человека и указывает ему направление движения.

Однако не всем нужен полноценный навигатор с набором зачастую невостребованных функций. Порой возникает необходимость в самом простом и лёгком приложении для голосовой навигации, которое просто позволит найти дорогу пешему туристу или путешественнику в исходный пункт. Существуют бесплатные приложения для смартфонов, которые будут полезны для грибников, охотников, пеших путешественников и прочих людей, нередко оказывающихся в лесах или на незнакомой пересечённой местности.

Нужно понимать, что основная задача этого навигатора - привести в исходную точку. Программы очень простые в использовании. Главная возможность – это с помощью голосовых подсказок корректировать направление движения владельца смартфона. При этом необходимо понимать, что приложение будет вести не по обратному маршруту, а по кратчайшему пути к дому (исходной точке). Поэтому, если увидели при возвращении перед собой трясину или обрыв – обойдите их. Программа не заменит вам глаза, но после огибания препятствия, она вновь продолжит вас вести к дому по прямой, откорректировав маршрут.

О происшествиях в условиях природной среды следует сообщать по телефонам «101» или «112». В случае поступления сигнала тревоги, поиски можно организовать незамедлительно.