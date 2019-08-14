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Общество

Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов

17.08.2019 14:30|ПсковКомментариев: 0

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) объяснила, какие права имеют пассажиры в случае задержки своих авиарейсов. Об этом пишет ТАСС.

«Задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете», - отмечается в нем.

Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным». Авиапассажиры также имеют право требовать от авиакомпании возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае, например, сорванных заранее оплаченных экскурсий. «К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки, - пояснили в ведомстве. - При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение шести месяцев со дня задержки рейса».

Авиапассажир может также рассчитывать на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку его доставки в пункт назначения в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в случае задержки своего рейса гражданин может обратиться к авиаперевозчику за предоставлением дополнительных услуг, в том числе места хранения багажа, комнаты матери и ребенка. В случае ожидания отправления более двух часов пассажир имеет право на обеспечение прохладительными напитками, горячее питание предоставляется при ожидании более четырех часов. Авиапассажир должен быть размещен «в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время, а также доставлен транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно», заключили в ведомстве.

Теги: #Роспотребнадзор #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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