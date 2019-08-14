Общество

Островские Госавтоинспекторы напомнили водителям меры безопасности при появлении на дороге диких животных

Сотрудники ГИБДД города Острова предупредили водителей о возможном появлении на дороге крупных диких животных, а также призвали участников дорожного движения строго и неукоснительно соблюдать ПДД, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Все это - в рамках акции под названием «Будь осторожен на дороге!». Ее стражи порядка провели совместно с охотоведом по Островскому району Геннадием Стрельцовым.

Организаторы профилактического мероприятия заранее подготовили для водителей транспортных средств информационные буклеты, в которых отразили последствия столкновений с дикими животными. При вручении памятки водителям также разъясняли, что при движении на автотрассах в темное и сумеречное время суток, необходимо быть предельно внимательными, осторожными и обеспечивать скоростной режим, позволяющий при возникновении опасности предпринять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Дорожные полицейские напомнили автолюбителям, что дорожный знак 1.27 «Дикие животные» является предупреждающим. Но именно он информирует водителя о возможном появлении на проезжей части диких животных, так как данная территория может входить в маршрут их миграции.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что водители нередко не уделяют предупреждающим дорожным знакам должного внимания, но последствия происшествий с участием животных всегда очень серьезные: поведение лося или иного крупного зверя всегда непредсказуемо и может спровоцировать ДТП. Чтобы подобных происшествий на дороге случалось как можно меньше, аналогичные акции в ближайшее время пройдут на всей территории Псковской области.