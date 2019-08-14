Общество

5-летний юбилей готовится отметить псковская музыкальная группа «Старый город»

Репетицию псковской музыкальной группы «Старый город» посетила исполняющий полномочия главы города Пскова Елена Полонская., сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ. Звукорежиссер группы, депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров познакомил гостью со своими коллегами-музыкантами.

Группа «Старый город» в этом году празднует свое 5-летие. Днем участники коллектива - обычные работники муниципального казенного учреждения Пскова «Специализированная служба», а вечером - поэты, композиторы и исполнители. Они гастролируют в соседних городах и регионах, впереди - выступления в Минске и Санкт-Петербурге. «Своим самым большим достижением мы считаем то, что группа существует и развивается до сих пор. Нам уже пять лет, а мы выпускаем новые песни, записываем диски и даже пробуем снимать клипы!» - рассказал Сергей Федоров.

Автор текстов песен, композитор и вокалист группы Роман Суховский поделился историей создания «Старого города»: «Когда мы только образовались и выбирали название, у нас был очень грустный барабанщик. Мы даже думали назваться «Дети понедельника». Правда, барабанщик потом ушел, и мы остановились на названии «Старый город». Ведь мы - группа из Пскова, действительно старинного и древнего города».

Несмотря на то, что профессиональных музыкантов в коллективе нет, для всех его участников музыка - это хобби на протяжении многих лет. На стенах их репетиционной базы - плакаты Deep purple, Beatles и других культовых групп XX века.

Еще совсем недавно на месте репетиционной базы была граверная мастерская, а сегодня благодаря звукорежиссерам Сергею Федорову и Алексею Алексееву здесь проходит студийная запись новых песен. В арсенале «Старого города» - два диска, несколько альбомов и клип. Еще один автор текстов песен Александр Полуян был отмечен дипломом за участие в конкурсе по разработке официальных символов Псковской области за написанный им текст гимна области.

«Старый город» выступает в разнообразных музыкальных жанрах: от регги и рока до шансона, а тексты их песен - простые, жизненные и позитивные. «Псковичам нравится слушать «свою», родную группу. Два концерта в Доме офицеров уже прошли при полном зале, и встречам на площадках города жители всегда рады», - отметил баянист Александр Полуян.

Инструменты участники группы приобретали сами, а звуковые установки собственноручно собирал и настраивал звукорежиссер Сергей Федоров. «Мощности установок хватит и для выступления в парке, и для выхода на стадион», - поделился он.

Сегодня в состав «Старого города» входят: барабанщик - Владимир Поляков, бас-гитара - Игорь Никитин, клавишные - Игорь Дружинин, баян - Александр Полуян (также автор текстов), гитара и вокал - Роман Суховский (автор текстов и композитор).