Общество

Власти Псковского региона провели совещание по вопросу подготовки Идрицы к празднованию 75-й годовщины победы в войне

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в поселке Идрица Себежского района провела рабочее совещание по вопросу подготовки поселка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, а также представители районных и поселковых властей, руководители муниципальных учреждений образования и здравоохранения, активисты и представители ветеранских и общественных организаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, вице-губернатор Вера Емельянова напомнила, что в регионе создан организационный комитет по подготовке к празднованию 75-летия Победы под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По его инициативе отдельный блок подготовительных мероприятий посвящен Себежскому району и поселку Идрица, история которого неразрывно связана со Знаменем Победы.

«Юбилейная дата будет отмечаться в 2020 году, и за оставшееся время нам вместе предстоит выполнить большую работу в части благоустройства и развития инфраструктуры поселка, ремонту и переоснащению Идрицкой больницы, модернизации социальных объектов», — сказала Вера Емельянова.

В настоящее время благодаря полученному дополнительному финансированию из федерального бюджета идет ремонт Идрицкой общеобразовательной школы и дошкольного отделения детского сада «Улыбка». Стоимость работ составит около 2 млн рублей, их планируется завершить в августе этого года. В ходе совещания вице-губернатор дала поручение провести экспертизы, необходимые для проведения дополнительных работ по ремонту этих учреждений образования.

Одним из знаковых мероприятий предстоящего юбилея станет открытие на въезде в поселок памятного знака, посвященного зарождению Знамени Победы на Идрицкой земле. С инициативой его установки ранее выступил глава региона Михаил Ведерников.

На совещании также обсудили вопросы организации патриотических акций и работу с ветеранскими и общественными организациями. По итогам участникам дано поручение представить в адрес главы региона дополнительные предложения по ремонту инфраструктурных объектов поселка на ближайшие годы.

В этом году в июле Идрица широко отпраздновала 75-летие освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков, а в апреле — годовщину водружения Знамени Победы над Рейхстагом. В рамках подготовки к этим памятным датам в населенном пункте был реализован ряд мероприятий по ремонту дорожной сети, благоустройству поселка и приведения в порядок ряда социальных объектов.