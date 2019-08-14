Общество

В Псковском районе завершилась работа комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году

На территории Псковского района завершилась работа комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году, в состав которой входили сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе работы комиссии сотрудниками МЧС России особое внимание уделялось на наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты, состояния путей эвакуации, наличие планов эвакуации и первичных средств пожаротушения огнетушителей, наличия уголков пожарной безопасности. Также с персоналом образовательных учреждений проводились профилактические беседы по соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, особое внимание уделялось профилактике детской шалости с огнем.

Работникам образовательных учреждений напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Псковской области и основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.