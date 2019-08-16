Общество

Почетный гражданин: экс-мэр Великих Лук Алексей Мигров отмечает 80-летие

В воскресенье, 18 августа, исполняется 80 лет бывшему мэру Великих Лук Алексею Мигрову. Напомним, он руководил «южной столицей» региона более 17 лет. В 1986 году был избран председателем исполкома городского Совета народных депутатов, в 1991-м стал главой администрации, с 1996 по 2004 год – мэр.

В мае 2007 года Алексею Мигрову было присвоено звание «Почетный гражданин города Великие Луки». Он награжден орденом «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «Ветеран труда», ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства».

Алексей Андреевич Мигров родился 18 августа 1939 года. Он считает себя великолучанином с рождения. Хотя и родился в селе Глубокое Опочецкого района, но в документах местом рождения у него значится Великолукская область. Трудовую деятельность Алексей Мигров, как и многие из тех, кого сейчас называют «дети войны», начал рано - с 15 лет. Работал на Глубоковской машинотракторной станции. Потом была служба на Северном флоте. А в 1970-м году он окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности инженер-механик. До 1982 года Алексей Андреевич работал на заводе «Реостат» инженером-конструктором, главным технологом, заместителем главного инженера, а затем и главным инженером завода. В 1982 году был назначен директором завода щелочных аккумуляторов.

В 1986 году Алексей Мигров был избран председателем исполкома городского Совета народных депутатов и более 17 лет возглавлял исполнительный орган местного самоуправления.

В эти годы в Великих Луках была построена новая дорога, соединяющая Северный микрорайон с центром города, реконструирован мост через реку Ловать, построены новые производственные базы Водоканала, предприятия Тепловых сетей и Горзеленхоза и многое другое.

В городе открылся социальный приют для несовершеннолетних, комнаты ночного пребывания для мужчин и женщин. В городской больнице было создано отделение гемодиализа, введен в строй современный стоматологический центр. Также были от-крыты и успешно работают Центр эстетического воспитания, художественная школа, три музыкальных школы. В середине 1990-х родилась идея спортивных соревнований по воздухоплаванию, и Алексей Мигров поддержал ее одним из первых. Сегодня город называют столицей российского воздухоплавания.

Пятнадцать лет назад Алексей Андреевич ушел на заслуженный отдых.

Псковская Лента Новостей поздравляет Почетного гражданина Великих Лук Алексея Мигрова с 80-летием.