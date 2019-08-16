Общество

Работодателям посоветовали проверять россиян на алкоголь

Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять работников на употребление алкоголя. Об этом говорится в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства, передает «Лента.Ру».

Отмечается, что целью такой меры является снижение количества несчастных случаев на производстве. Процедуру предлагается проводить при помощи алкотестера.

Министерство также рекомендует проводить корпоративы с безалкогольными напитками.

Ранее сообщалось, что Минздрав также предложил ввести ограничительные меры для борьбы с курением работников. В частности, министерство советует работодателям оценить трудопотери и материальные издержки, связанные с курением сотрудников, и разработать инструмент сокращения потребления табака, применяя финансовые поощрения или штрафные санкции.

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Фото: «Лента.Ру»