Общество

Проблемы наркотизации молодежи обсудили на семинаре в Пскове

На базе Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области состоялся семинар-совещание на тему: «Проблема наркотизации молодежи Псковской области. Антинаркотическая профилактика в школах». Мероприятие прошло при участии руководства Управления, представителей Псковской епархии Русской православной церкви, Реабилитационного центра «Ручей» и ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления МВД по региону, проблематика наркомании, формы преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, участники семинара обсуждали «новые потенциально-опасные наркотики, а также разработку новых методических рекомендаций с целью их использования в профилактических целях среди детей и родителей».

«Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Сергей Титов подчеркнул значимость подобных мероприятий, рассказал о текущей обстановке в сфере незаконного оборота наркотиков, которая в настоящий момент вызывает тревогу, ведь все чаще в преступную деятельность вовлекаются подростки и студенческая молодежь.

Во второй части семинара участники обсудили сложившуюся наркоситуацию в области.

В завершении мероприятия полицейские рассказали о предстоящей в сентябре 2019 года акции - «Единый день родительских собраний», которая ежегодно дает положительные результаты. Участники отметили, что работа с родительской аудиторией является важным направлением в профилактике подростковой наркомании. Именно родители способны предотвратить приобщение ребенка к употреблению наркотиков. Сотрудничество и взаимодействие органов государственной власти и общественных организаций являются важными критериями в сфере профилактики. Только совместными усилиями возможно спасти молодежь Псковской области от такой общенациональной угрозы как наркомания, поэтому представители Псковской епархии выразили желание принять участие в проведении Единых дней родительских собраний», отметили в пресс-службе УМВД.