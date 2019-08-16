Общество

Псковские силовики посоревновались в стрельбе. ФОТО

На базе Управления МВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из стрелкового оружия, приуроченные к 75-й годовщине образования ведомства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД, «на учебном стрельбище у деревни Ваулино восьми командам из силовых структур предстояло показать свое мастерство владения пистолетом Макарова и автоматом Калашникова».

«Участникам соревнования нужно было не только поразить мишени из табельного ПМ, но и добежать до нее. И все это в условиях ограниченного времени. А стрелкам из автомата пришлось вести огонь из разных положений», - подчеркнули в полиции.

По итогам состязания лучшие результаты продемонстрировала команда Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Серебро заслужили представители УМВД России по Псковской области. Команда Псковской таможни финишировала третьей.

Все победители и призеры будут отмечены и награждены на предстоящей торжественной церемонии по случаю 75-летия образования регионального УМВД.