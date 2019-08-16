Псковские силовики посоревновались в стрельбе. ФОТО

На базе Управления МВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из стрелкового оружия, приуроченные к 75-й годовщине образования ведомства.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД, «на учебном стрельбище у деревни Ваулино восьми командам из силовых структур предстояло показать свое мастерство владения пистолетом Макарова и автоматом Калашникова».
По итогам состязания лучшие результаты продемонстрировала команда Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Серебро заслужили представители УМВД России по Псковской области. Команда Псковской таможни финишировала третьей.
Все победители и призеры будут отмечены и награждены на предстоящей торжественной церемонии по случаю 75-летия образования регионального УМВД.