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Общество

Приставы смогут извещать должников о запрете выезда из РФ по СМС с 2020 года

18.08.2019 13:26|ПсковКомментариев: 0

Законопроект, дающий возможность судебным приставам России информировать граждан об ограничении выезда за рубеж при помощи СМС-информирования внесен в Госдуму, сообщил ТАСС со ссылкой на Минюст и Федеральную службу судебных приставов России. Приставы также смогут оповещать и о других мерах принудительного исполнения.

Как сообщили в Минюсте, 6 августа правительство внесло в Госдуму поправки в законопроект о внесении изменений в закон «Об исполнительном производстве». «Поправками предусматривается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, при наличии согласия может извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи»,— сказали в Минюсте. ФССП отметила, что, если закон будет принят, то у граждан появится еще одна возможность получить извещения от ФССП на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Как отмечает «Коммерсант», соглашение на извещение по СМС должно быть подтверждено распиской, в которой помимо согласия должен быть указан номер мобильного телефона, на которых их будут отправлять. При этом граждане, не имеющие возможности или не пожелавшие получать уведомления через личный кабинета на ЕПГУ или СМС, будут уведомляться традиционными способами, в том числе по почтовой связи.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям извещения могут отправлять по электронной почте, указанной в ГЕРЮЛ или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Напомним, за первое полугодие 2019 года судебные приставы взыскали с должников 342,7 млрд руб. При этом более 3,5 млн должников был ограничен выезд из страны. В результате применения ограничения должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 44,5 млрд руб.

Источник: Псковская Лента Новостей
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