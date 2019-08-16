Общество

Управление МВД напомнило псковичам алгоритм получения госуслуг

Информационный центр УМВД сообщает об алгоритме получения госуслуг. Соответствующая публикация размещена в воскресенье, 18 августа, на сайте регионального Управления МВД России.

«Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru) объединяет все официальные сайты различных государственных учреждений в один ресурс. Здесь можно один раз зарегистрироваться и получить доступ ко всем государственным и муниципальным услугам.

Наиболее востребованными государственными услугами являются:

замена паспорта гражданина Российской Федерации;

регистрация по месту пребывания или по месту жительства;

получение загранпаспорта;

запись ребенка в детский сад;

получение информации о своих штрафах в ГИБДД и их оплата;

регистрация или снятие с учета транспортного средства;

замена водительского удостоверения;

получение информации об имеющихся налоговых задолженностях;

регистрация брака;

подача заявления на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости.

Для регистрации «личного кабинета» на сайте «ГОСУСЛУГИ» (gosuslugi.ru) необходимы:

- паспорт;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- мобильный телефон или электронная почта.

Вы можете подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде через Центр обслуживания в Информационном центре УМВД России по Псковской области по адресу: г.Псков, Октябрский проспект д.48, подъезд № 3.

Время приема: пн. – пт. с 09:00 до 12:00, сб. вс. – выходные дни.

При себе необходимо иметь: паспорт, мобильный телефон, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

В среднем, время регистрации в «личном кабинете» ЕПГУ и заполнение заявления на получение услуги составляет 15 минут.

Контактный телефон по вопросам регистрации и подачи заявления на получение справки о наличии (отсутствии) судимости: 8-(8112) 59-25-10

Кроме того, государственные услуги вы можете получить в МФЦ по адресу: г.Псков, ул. Белинского д.77а или г.Псков, ул. Кузбасской дивизии, д.19, а также в его территориальных отделах приема заявителей», - говорится в сообщении информационного центра УМВД России по Псковской области.