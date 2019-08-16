Управление МВД напомнило псковичам алгоритм получения госуслуг

Информационный центр УМВД сообщает об алгоритме получения госуслуг. Соответствующая публикация размещена в воскресенье, 18 августа, на сайте регионального Управления МВД России.
«Единый портал государственных услуг (gosuslugi.ru) объединяет все официальные сайты различных государственных учреждений в один ресурс. Здесь можно один раз зарегистрироваться и получить доступ ко всем государственным и муниципальным услугам.
Наиболее востребованными государственными услугами являются:
замена паспорта гражданина Российской Федерации;
регистрация по месту пребывания или по месту жительства;
получение загранпаспорта;
запись ребенка в детский сад;
получение информации о своих штрафах в ГИБДД и их оплата;
регистрация или снятие с учета транспортного средства;
замена водительского удостоверения;
получение информации об имеющихся налоговых задолженностях;
регистрация брака;
подача заявления на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости.
Для регистрации «личного кабинета» на сайте «ГОСУСЛУГИ» (gosuslugi.ru) необходимы:
- паспорт;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- мобильный телефон или электронная почта.
Вы можете подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости в электронном виде через Центр обслуживания в Информационном центре УМВД России по Псковской области по адресу: г.Псков, Октябрский проспект д.48, подъезд № 3.
Время приема: пн. – пт. с 09:00 до 12:00, сб. вс. – выходные дни.
При себе необходимо иметь: паспорт, мобильный телефон, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
В среднем, время регистрации в «личном кабинете» ЕПГУ и заполнение заявления на получение услуги составляет 15 минут.
Контактный телефон по вопросам регистрации и подачи заявления на получение справки о наличии (отсутствии) судимости: 8-(8112) 59-25-10
Кроме того, государственные услуги вы можете получить в МФЦ по адресу: г.Псков, ул. Белинского д.77а или г.Псков, ул. Кузбасской дивизии, д.19, а также в его территориальных отделах приема заявителей», - говорится в сообщении информационного центра УМВД России по Псковской области.