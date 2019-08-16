Онищенко оценил идею о тестировании работников на употребление алкоголя

Бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение Минздрава тестировать работников на употребление алкоголя. Об этом передает РИА «Новости».
По его словам, данное предложение в полной мере соответствует идеи реализации национальных проектов.
Депутат отмечает, что у россиян существует алкогольная зависимость.
Как заявляет Геннадий Онищенко, инициатива Мнздрава является разумной и опирается на международную практику.
«Категорически одобряю», — подчеркнул Геннадий Онищенко.
Как отмечает «Газета.Ру», ранее в Минздраве отметили, что цель предложения о тестировании работников на употребление алкоголя — снижение количества несчастных случаев на производстве.