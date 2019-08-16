Общество

Большинство участников опроса на ПЛН поддерживает введение дресс-кода для псковских чиновников

Большинство участников опроса на сайте Псковской Ленты Новостей высказались в поддержку введения дресс-кода для сотрудников администрации области. Напомним, требования к внешнему виду государственных гражданских служащих Псковской области в администрации региона и органах исполнительной власти за подписью и.п. губернатора Веры Емельяновой были утверждены 2 августа.

Опрос на сайте ПЛН стартовал 7 августа и завершился сегодня. На вопрос «Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?» было получено 1069 ответов.

Более 61% участников опроса заявили: «Да, чиновники должны выглядеть сдержанно и официально». Порядка 9% выбрали вариант ответа «Скорее, да. Будут больше думать о работе, а не о нарядах — своих и коллег».

Не поддержали введение дресс-кода более 26% респондентов. По их мнению, «это какая-то надуманная проблема». Вариант ответа «Скорее, нет. Мини-юбки, шорты и декольте — не помеха госслужбе» выбрали менее трех процентов участников опроса.