Общество

В Псковской области МЧС продолжает работу по профилактике пожаров

В воскресенье, 18 августа, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки был осуществлен профилактический рейд в жилом секторе. Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в ходе рейда распространены памятки о пожаробезопасном поведении детей и листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах.

«Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах и квартирах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей», - сообщили в МЧС.