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Общество

Профсоюзы прокомментировали идею тестирования работников на алкоголь

18.08.2019 17:58|ПсковКомментариев: 0

Тестирование сотрудников предприятий на употребление алкоголя было бы оптимально вводить через коллективный договор, заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает РИА Новости.

Так замглавы ФНПР прокомментировал предложение Минздрава проверять работников при помощи алкотестера, чтобы снизить число несчастных случаев на производстве.

«Конечно, оптимальный вариант — любые подобные вещи вводить через коллективный договор на предприятии. Почему? Потому что он принимается трудовым коллективом, за него голосуют люди. И в этом смысле это будет реализовано не как некая административная норма, навязанная сверху, а как сознательное согласие работников на подобный вид контроля", — сказал Александр Шершуков.

Он отметил, что нынешние нормы трудового права позволяют проводить медосвидетельствование на предмет опьянения, а если человек пьян — составлять акт и применять дисциплинарное взыскание.

При этом, по мнению замглавы ФНПР, есть риск возникновения разногласий насчет того, какой уровень алкоголя в крови считать достаточным для вынесения санкций.

«Может быть, грубо говоря, человек в выходные выпил, <...> алкоголь не выветрился до конца, он пришел на работу — зафиксировал аппарат какое-то количество промилле. В данном случае мы можем столкнуться с этим», — добавил Александр Шершуков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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