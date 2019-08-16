Общество

Профсоюзы прокомментировали идею тестирования работников на алкоголь

Тестирование сотрудников предприятий на употребление алкоголя было бы оптимально вводить через коллективный договор, заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает РИА Новости.

Так замглавы ФНПР прокомментировал предложение Минздрава проверять работников при помощи алкотестера, чтобы снизить число несчастных случаев на производстве.

«Конечно, оптимальный вариант — любые подобные вещи вводить через коллективный договор на предприятии. Почему? Потому что он принимается трудовым коллективом, за него голосуют люди. И в этом смысле это будет реализовано не как некая административная норма, навязанная сверху, а как сознательное согласие работников на подобный вид контроля", — сказал Александр Шершуков.

Он отметил, что нынешние нормы трудового права позволяют проводить медосвидетельствование на предмет опьянения, а если человек пьян — составлять акт и применять дисциплинарное взыскание.

При этом, по мнению замглавы ФНПР, есть риск возникновения разногласий насчет того, какой уровень алкоголя в крови считать достаточным для вынесения санкций.

«Может быть, грубо говоря, человек в выходные выпил, <...> алкоголь не выветрился до конца, он пришел на работу — зафиксировал аппарат какое-то количество промилле. В данном случае мы можем столкнуться с этим», — добавил Александр Шершуков.