Общество

Прокуратура провела проверку готовности школ в Великих Луках к началу учебного года

Прокуратура города Великие Луки провела проверку готовности муниципальных образовательных учреждений к началу 2019-2020 учебного года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе проверки установлено, что в настоящее время проводимый ремонт в помещениях пищеблока, кровли, коридоров и раздевалок в пяти школах планируется завершить непосредственно перед началом учебного года. В отдельных случаях имеются проблемы с финансированием проводимых работ и закупке материалов.

Согласно пункту 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение несет ответственность за создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации. Также данным законом к компетенции образовательного учреждения отнесено материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Приведенные факты позволяют предполагать, что до начала учебного года ремонтные работы могут быть не выполнены в полном объеме. Тем самым будут нарушены вышеуказанные требования законодательства об образовании. При проведении ремонтных работ во время учебного процесса может быть допущен травматизм несовершеннолетних, что недопустимо.