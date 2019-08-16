Общество

Замглавы администрации Великих Лук оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Мировым судьей судебного участка №34 г.Великие Луки рассмотрено административное дело в отношении заместителя главы администрации города, возбужденное прокуратурой Великих Лук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в судебном заседании установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» заместителем главы администрации муниципального образования «Город Великие Луки» надлежащим образом не было рассмотрено обращение местного жителя по вопросу соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе соответствия санитарным правилам и нормам водоотводных канав г.Великие Луки.

Постановлением мирового судьи муниципальный служащий признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей рублей.