Общество

Псковское отделение ПФР: Заявления о правопреемстве пенсионных накоплений теперь могут быть поданы без привязки к месту жительства

В июле 2019 г. вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому заявление о распределении средств пенсионных накоплений граждане могут подавать не только по месту жительства, как это было ранее, но и в любом органе ПФР, сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Право на получение средств пенсионных накоплений, оставшихся после смерти гражданина, имеют правопреемники по заявлению, т.е. лица, указанные им в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, которое подается застрахованным лицом заблаговременно в пенсионный фонд. При отсутствии указанного заявления - правопреемники по закону, родственники умершего гражданина первой очереди – дети, супруги и родители, а при их отсутствии второй очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Правопреемники по закону так же могут обратиться за получением средств пенсионных накоплений в любой орган ПФР, независимо от места жительства, места пребывания или места фактического проживания.

Здесь стоит уточнить, что данные заявления подаются в клиентскую службу Управления ПФР в том случае, если пенсионные накопления формируются (формировались) через Пенсионный фонд России. Если же страховщик - негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то заявление необходимо подавать в НПФ, с которым у умершего гражданина заключен договор об обязательном пенсионном страховании.

Возможность подавать заявление независимо от места нахождения упрощает процедуру обращения граждан с заявлением о распределении средств пенсионных накоплений в орган ПФР.

Для получения пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемнику необходимо обратиться в течение 6 месяцев после его смерти с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений в ПФР или НПФ. Способ выплаты правопреемник выбирает самостоятельно и указывает его в заявлении. В случае пропуска установленного срока, можно обратиться в суд для восстановления срока обращения.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие родственные отношения. Если заявление направляете по почте - засвидетельствованные в установленном порядке копии документов.