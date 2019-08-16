Общество

Прокуратура: В Плюсском районе земельный участок для размещения отходов предоставлен организации без проведения торгов

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что администрацией городского поселения «Плюсса» Плюсского района издано распоряжение о предоставлении земельного участка, расположенного вблизи деревни Курея Плюсского района и используемого в целях размещения отходов производства и потребления, в аренду ООО «Мехуборка Псков».

Указанный земельный участок находится в границах городского поселения «Плюсса». Государственная собственность на земельный участок не разграничена.

В нарушение требований земельного законодательства предоставление земельного участка администрацией городского поселения «Плюсса» в аренду юридическому лицу осуществлено без проведения торгов.

В этой связи природоохранным межрайонным прокурором в адрес главы городского поселения «Плюсса» Плюсского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, незаконный правовой акт отменен.