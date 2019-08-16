Общество

Чуть более недели осталось до завершения акции Псковского Красного Креста «Собираем в школу-2019»

Продолжается благотворительная акция «Собираем в школу-2019» в рамках программы «Социальная защита детей», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Сбор школьных товаров и денежных средств на их приобретение проводится в пользу 155 детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и находящихся на попечении программы «Социальная защита детей» в семи районах Псковской области. Акция продлится до конца августа.

В эти последние дни августа добровольцы Красного Креста с благодарностью примут школьные принадлежности: тетради, дневники, ручки, линейки, обложки для книг и тетрадей, пеналы, альбомы для рисования, краски, ластики, клей, ножницы и т.п. с 10.00 до 13.00 в Клубе «Добровольцы Добра», расположенного в офисе Псковского Красного Креста по адресу: г. Псков, ул. Советская, 85.

Здесь вы можете также помочь денежными средствами, опустив их в копилку Псковского Красного Креста. Помимо этого, благотворительные пожертвования можно перечислить на расчетный счет Псковского регионального отделения РКК 40703810851000099104 в Псковском отделении №8630 ПАО Сбербанк г. Псков с пометкой «Собираем в школу- 2019», кор. счет: 30101810300000000602; ИНН:6027022771; КПП: 602701001; БИК:045805602; ОКПО:02939843; ОКОНХ:98600; ОГРН:1026000002599

Сбор денежных пожертвований организован также на сайте Псковской региональной организации Российского Красного Креста www.redcross60.ru с помощью банковской карты и использованием платежной системы «Яндекс.Деньги».

Со всеми вопросами и предложениями по акции «Собираем в школу-2019» можно обращаться по телефону (8112) 72-09-11 и/или по электронной почте: redcross@ellink.ru.