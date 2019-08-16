Общество

Законопроект, устанавливающий дополнительные выплаты псковским спортсменам, поступил на рассмотрение депутатов

В Псковское областное Собрание внесен проект закона, предусматривающий установление единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по видам спорта, не входящим в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Поправки в закон «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области», направленные на мотивацию спортсменов региона на достижение высоких результатов, предложил внести губернатор, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Действующей редакцией закона денежные выплаты предусмотрены только для ограниченного круга - финансовая поддержка из областного бюджета может оказываться оказывается тем, кто добивается побед в видах спорта, включенных в программу Олимпийских игр, а также в национальных видах спорта.

В пояснительной записке к законопроекту обращается внимание, что на территории области национальные виды спорта не развиваются, в связи с чем, прописанная в законе норма по факту не работает.

В случае поддержки законопроекта депутатским корпусом и придания документу статуса закона денежные выплаты предполагается осуществлять по следующим видам спорта: всестилевое каратэ, парашютный спорт, спортивное ориентирование, грепплинг, пауэрлифтинг, тайский бокс, панкратион, спортивная аэробика, танцевальный спорт, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо ИТФ, кикбоксинг, самбо, шахматы, кудо, смешанное боевое единоборство (ММА), парусный спорт. Речь идёт о спортсменах, проживающих на территории области, входящих в состав спортивных сборных команд области по этим видам спорта, а также их тренерах. Максимальная выплата предусмотрена для чемпионов мира - 40 тысяч рублей, минимальная в размере 8 тысяч рублей - для призеров первенства Европы. Тренеру, подготовившему спортсмена к соревнованию, выплачивается половина предусмотренной суммы вознаграждения.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указывается, что для реализации новых норм потребуется привлечение дополнительных бюджетных средств, объем которых будет зависеть от количества призеров. В 2020 году согласно проведенному анализу и перспективам по достижениям спортсменами высоких результатов и участия их в Мировых и Европейских первенствах предполагаются расходы областного бюджета в пределах 400 тысяч рублей за счёт средств, предусмотренных по государственной программе Псковской области «Развитие физической культуры и спорта».