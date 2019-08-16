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Общество

Кабмин рассмотрит предложение Минприроды о полной утилизации товаров и упаковки

19.08.2019 10:21|ПсковКомментариев: 0

Российское правительство рассмотрит предложение Минприроды ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Коммерсантъ».

«Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению эффективности механизма расширенной ответственности производителя (утилизация товаров и упаковки или уплата экосбора). Речь идет, в частности, об увеличении нормативов утилизации до 100%», - сообщает газета со ссылкой на письмо министерства в правительство.

На данный момент тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5-35% от реализации или платить экосбор. В 2018 году за счет него получено лишь 2,2 млрд рублей, но теперь Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд рублей. Из этой суммы наибольший объем средств планируется собрать по группам электроники (47 млрд рублей), бумажных изделий и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей), стекла (14,4 млрд рублей).

«Заплатят в первую очередь потребители, рост цен для которых может составить 1-2%. Участники рынка считают, что резко поднять утилизацию до 100% невозможно, причем решение окажет давление в первую очередь на тех, кто уже и так выполняет нормативы», - пишет газета.

При этом срок повышения нормативов не называется: по дорожной карте, правительство должно рассмотреть вопрос до середины 2020 года.

Теги: #Минприроды
Источник: Псковская Лента Новостей
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